الطائف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف، بعد غدٍ، أمسية قصصية للقاص يحي العلكمي والقاصة نجوى العمري، ويديرها عبدالعزيز عسيري، وذلك بمقر النادي بالفيصلية.وأوضح رئيس النادي عطا الله بن مسفر الجعيد، مشيرا إلى أن الأمسية تأتي ضمن البرنامج الثقافي العام للنادي، داعياً المثقفين والمثقفات والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي والسردي إثراء هذه الأمسية الأدبية بالحضور والمشاركة.// انتهى //11:14ت م0062