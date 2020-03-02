نجران 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة شرورة، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان " السلامة أولاً "، بحضور وكيل محافظ شرورة عامر الصيعري، ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة، وذلك بمقر ثانوية الأمير مشعل بن سعود.واشتملت الفعاليات على استعراض للمهارات الميدانية لأفراد الدفاع المدني والتجهيزات والمعدات التي يستخدمونها في الإنقاذ والإطفاء، بالإضافة إلى معرض توعوي بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة, تنظيم العديد من الندوات التثقيفية التي تستهدف مسؤولي الأمن والسلامة في الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.// انتهى //11:27ت م0066