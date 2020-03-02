تونس 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي قيس سعٌيد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، بمناسبة اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انعقدت في تونس.وتحدثت في سياق متصل عن اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعماله التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعام 2019م، معربًا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة.وكتبت مغاربيًا عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس، مما ينذر بانهيار الهدنة.وأشارت صحف الاثنين إلى تأجيل مجلس النواب العراقي جلسة التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة.وتحدثت عن دخول مجموعة سفن حربية أمريكية بقيادة حاملة الطائرات الذرية ايزنهاور إلى مياه المتوسط بعد عبورها مضيق جبل طارق.وكتبت صحف تونس عن اندلاع مواجهات عنيفة بين أفراد الشرطة اليونانية ومهاجرين قادمين من تركيا، في حين دعت الأمم المتحدة اليونان إلى الهدوء وعدم استخدام القوة "المفرطة" لمواجهتهم.// انتهى //11:29ت م0067