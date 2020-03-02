حائل 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس المتأهلات في مسابقة "بوابة المستقبل للجميع"، عن فئات مديرة مكتب و مشرفة تربوية و قائدة مدرسة ومسؤولة التحول ومعلمة و طالبة بحضور المساعدة للشؤون التعليمية فوزية بنت جوفان الجنيدي وذلك بقاعة الورش بمبنى الإدارات النسائية في حائل.وأوضحت مديرة إدارة الإشراف التربوي نوال الحربي أن بوابة المستقبل واحدة من أهم مبادرات التحول الوطني والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ‏وأهمها التحول نحو التعلم الرقمي والذي يهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة للطالبة وزيادة الحصيلة العلمية لها كما تدعم تطوير قدرات المعلمات العلمية والتربوية.// انتهى //12:45ت م0099