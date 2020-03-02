الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساختتمت أمس الأول بطولة ذوي الإعاقة في تجمعها السابع بالموسم الرياضي العاشر بالاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والتي استضافتها ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، وسط حضور مميز ومنافسات قوية بين جامعات المملكة، بمشاركة نحو 200 مشارك من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية.وأشاد رئيس الاتحاد الأستاذ الدكتور خالد المزيني بالجامعات المشاركة والتنظيم المميز لهذا الموسم مهنئاً الجامعات الفائزة، منوهاً بأن رياضة ذوي الإعاقة تأتي كأحد أهم أولويات إدارته بالاتحاد.وأضاف : باستضافة ممثلات الجامعات الحاضنة للطالبات ذوات الإعاقة لحضور فعاليات البطولة وورشة عمل على هامشها بعنوان: "تمكين ذوات الإعاقة بالجامعات السعودية رياضياً" وذلك تمهيداً لانطلاق بطولة ذوات الإعاقة بالجامعات السعودية العام المقبل، والتي تندرج تحت الخطط الاستراتيجية للاتحاد بالإضافة إلى مقترح إدراج بطولات ذوي الإعاقة بالمنافسات الجامعية الدولية وتقديم خبرة المملكة حيال ذلك.من جهته أشار مدير بطولة ذوي الإعاقة الأستاذ الدكتور طارق بن علي الصالحي إلى أن بطولة ذوي الإعاقة تضمنت منافسات ألعاب القوى للإعاقة البصرية والسمعية والكراسي المتحركة بالإضافة إلى كرة الهدف، حيث فازت بمسابقات ألعاب القوى "نِقَاط" كل من جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول وجامعة الملك سعود بالمركز الثاني والمركز الثالث لجامعة طيبة، أما كرة الهدف فقد حصدت جامعة القصيم المركز الأول تلتها جامعة الملك سعود بالمركز الثاني وجامعة الإمام بالمركز الثالث.// انتهى //12:46ت م0100