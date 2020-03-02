الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنفذت جمعية كيان للأيتام أمس، ورشة عمل بعنوان " المواطنة الفاعلة " لأبناء وبنات الجمعية، وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وهدفت ورشة العمل إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم من تصميم وتنفيذ مشاريع مجتمعية ليساهموا بفاعلية في تنمية مجتمعهم،بالإضافة إلى تشجيعهم على الحوار وتطوير مهاراتهم القيادية وإدارة المبادرات والمشاريع الريادية الاجتماعية، ويمنح المشاركين من أبناء وبنات الجمعية الثقة بالنفس لتحقيق النجاح في جميع مجالات حياتهم وتطوير مجتمعاتهم من خلال المبادرات المستدامة.وتأتي هذه الورشة التي تستمر 5 أيام بواقع 25 ساعة تدريبية ضمن برنامج " التنمية والتمكين " الذي تنظمة الجمعية.// انتهى //12:47ت م0101