بغداد 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد في العاصمة.ونوهت في بيان صحفي أن المصابين يرقدان الآن في إحدى مؤسساتها الخاصة من أجل متابعة وضعهما الصحي.وبهاتين الإصابتين، يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق إلى 21 إصابة مؤكدة جميعها لعراقيين وافدين من إيران, باستثناء إصابة واحدة لشخص إيراني.// انتهى //12:54ت م0105