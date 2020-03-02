تبوك 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشّن محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي أمس، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة تحت شعار " السلامة أولاً "، بحضور مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد أحمد الدقيقي، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، والمقام في المعهد الصناعي الثانوي بالمحافظة.وافتتح الحربي المعرض المقام بهذه المناسبة وتجول في أرجائه، مطلعاً على مشاركة الإدارات الحكومية والمؤسسات الوطنية المشاركة، كما شاهد عرضا لآليات الدفاع المدني، وما تضمه من تجهيزات متطورة في الأمن والسلامة والإنقاذ.وألقى مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد محمد أحمد الدقيقي خلال الحفل المعد بهذه المناسبة كلمة رحب من خلالها بالحضور, مضيفاً أن المنظمة الدولية للحماية المدنية أقرت الأول من مارس يوماً دولياً للاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني في دول العالم من جهود مميزة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية من خطر الكوارث الطبيعية والصناعية وغيره من الأخطار والتقليل من الآثار التي تنجم عنها.وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني بضباء تحتفي بهذا اليوم كمثيلاتها في جميع مناطق ومحافظات المملكة تحت شعار " السلامة أولاً" انطلاقاً من أهمية رفع مستوى الوعي للنشء بداية من المنزل والمدرسة، وتفعيل دور وسائل الإعلام وتوصيل الرسائل التوجيهية وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية للمواطنين والمقيمين حتى معرفة الأخطار وتقييمها وطرق التعامل معها.واختتم الحفل بتكريم المحافظ للجهات المشاركة والداعمة لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، كما تسلّم المحافظ درعاً تذكارياً من مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بهذه المناسبة.// انتهى //12:56ت م0106