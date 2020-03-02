الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض غداً افتتاح المؤتمر الـ 19 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" وذلك بجامعة الملك سعود في مدينة الرياض تحت عنوان "تعزيز الشخصية السعودية لمجتمع حيوي" ،ويستمر ثلاثة أيام .وثمَّن معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر لسمو نائب أمير منطقة الرياض رعايته للمؤتمر الذي يأتي امتدادًا لدعم سموه للعملية التعليمية والتربوية.من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن" الدكتور فهد بن سليمان الشايع أن المؤتمر يتضمن ست جلسات علمية وثلاث حلقات نقاشية يشارك بها 15 متحدثاً رئيساً و113 مشاركة بحثية .// انتهى //13:00ت م0107