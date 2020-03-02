‏رفحاء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتحق اليوم ثلاثون قائدَ مدرسةٍ ووكلاءها بدورة "ممارسة القيادة التعليمية"ضمن فعاليات البرامج التدريبي النوعي والتطوير المهني بمنطقة الحدود الشمالية التي ينفذها مكتب التعليم بمحافظة رفحاء،بمدرسة عبادة بن الصامت الابتدائية، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.وهدفت الدورة إلى تأهيل القيادات التربوية للمشاركة في التنمية المهنية المستدامة، للارتقاء بالمنظومة الفكرية في برامج إعداد مديري ووكلاء المدارس لتمكينهم من مهارات وأساليب القيادة التربوية بوصفهن قادة للتطوير.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد حوران العنزي أن البرنامج فرصة للاحتراف في العمل القيادي، والعمل التربوي المتجدد، لافتاً إلى أن القيادة التعليمية مهمة لإدارة المؤسسة التعليمية في الطريق الإيجابي الصحيح من خلال الخطط المرسومة للقائد التربوي، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من البرنامج على جميع الأصعدة والتعامل المحكم مع المعلم وتنمية روح المعلم وقيادته في الفصل وفي المدرسة بشكل عام.// انتهى //13:01ت م0108