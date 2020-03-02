سياسي / جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظتي سلفيت وطولكرم
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
سلفيت - طولكرم 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واس
اعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي سلفيت وطولكرم.
وقال رئيس بلدية ديراستيا غرب سلفيت سعيد زيدان إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، واعتقل الشاب يسري أحمد عبدالقادر زيدان، بعد أن داهم منزل ذويه.
من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية في طولكرم بأن جيش الاحتلال اعتقل أحمد فايز شلحة من بلدة صيدا، وعمر حمدان أحمد دحبور من مخيم طولكرم.
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