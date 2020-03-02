سلفيت - طولكرم 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واساعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظتي سلفيت وطولكرم.وقال رئيس بلدية ديراستيا غرب سلفيت سعيد زيدان إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة، واعتقل الشاب يسري أحمد عبدالقادر زيدان، بعد أن داهم منزل ذويه.من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية في طولكرم بأن جيش الاحتلال اعتقل أحمد فايز شلحة من بلدة صيدا، وعمر حمدان أحمد دحبور من مخيم طولكرم.// انتهى //13:07ت م0109