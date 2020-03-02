هراري 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واسدعا الملتقى الإقليمي الإفريقي السادس حول التنمية المستدامة إلى تعبئة الموارد الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، من خلال توصيات أصدرها المشاركون في الملتقى المنعقد في هراري عاصمة زيمبابوي وجمع حوالي 2000 مشارك.وأوصى المشاركون في الملتقى الذي بحث الوسائل التي تسمح بتسريع التحويل والازدهار في إفريقيا من خلال برنامج 2030 وأجندة 2063، بتعزيز آليات التمويل عبر تعبئة الموارد الوطنية، خصوصًا مع رفع قدرات الحكومات المحلية.وأقروا بالتقدم المحرز في بعض مؤشرات أهداف التنمية المستدامة خصوصًا في مجال التعليم.ودعوا إلى ضرورة إشراك الشباب في تصور وتنفيذ ومتابعة الجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ البرامج بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.// انتهى //13:08ت م0110