أبهـا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسشاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير في اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة, والذي نظمته مديرية الدفاع المدني بعسير, والتي تستمر لمدة أسبوع , تحت شعار " السلامة أولا ", وذلك في أحد المجمعات التجارية بأبها.وأكد مدير تعليم عسير سعد الجوني أن المشاركة في هذه الفعاليات, تهدف إلى رفع التوعية وتعزيز الأمن والسلامة داخل المدارس ، وخطط التعليم في المنطقة في مجالات الأمن والسلامة, وتفعيل الأمن والسلامة والبيئات الآمنة داخل مدارس المنطقة ، وتوفير أقصى درجات السلامة لمنسوبي ومنسوبات التعليم في المدارس ، فضلاً عن إبراز الجهود المبذولة في التدريب على خطط الإخلاء والتعامل مع الأزمات ، والتعاطي مع وسائل السلامة بشكل أمثل .واحتوى معرض تعليم المنطقة على نماذج من مشاركات المدارس والمكاتب ، من خلال اللوحات والمنشورات والرسومات الإرشادية والتوعوية ، وعدد من المجسمات عن الأمن والسلامة ، إضافة إلى تنظيم زيارات للطلاب والطالبات.// انتهى //14:19ت م0149