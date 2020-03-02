جيزان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشن معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم، فعاليات الملتقى الأول للإرشاد الطلابي، الذي تنظمه وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تحت شعار "منار"، وذلك في مسرح كليتي الآداب والعلوم الإنسانية والمجتمع.واستهل معاليه الفعالية بجولة على المعرض المعد للملتقى الذي يحوي على لوحات إرشادية وخطوات الارشاد الطلابي والمعلومات التي تخدم الطالب والطالبات.وبدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان كلمة أكد فيها أهمية الإرشاد الأكاديمي والدور المناط بالمرشد الأكاديمي في خدمة الطلاب والطالبات وتقديم كل ما يحتاجون إليه في مجالات الإرشاد الأكاديمي والنفسي والاجتماعي , متمنيا للجميع العون والتوفيق.من جهته أوضح وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق في كلمته أن الإرشاد الأكاديمي وضع لمساعدة الطلبة وتفسير اللوائح الجامعية وتعريف الطالب بحقوقه وواجباته ومساعدته على إتمام مسيرته الجامعية بنجاح , مفيداً أن عقد لقاء للمرشدين الأكاديميين والطلاب يهدف للاستماع للآراء والأفكار وتعريف الطالب بدور المرشد الطلابي وكل ما يهم الطالب من الناحية العلمية والمعرفية بما يعينه على تحقيق أعلى الدرجات التي تؤهله لسوق العمل.إثر ذلك دشن معالي مدير جامعة جازان الموقع الإرشاد الأكاديمي الإلكتروني، وكرّم الطالبات المتفوقات اللاتي حصلن على العلامة الكاملة في السنة الأولى لهن في الجامعة.بعدها بدأت ورش العمل التي تضمنت العديد من المحاور في مجال "الإرشاد الأكاديمي" و"الإرشاد النفسي" و "الإرشاد النفسي : حالات الدراسة" و "الإرشاد النفسي الجامعي من العلاج إلى الوقاية", إضافة لاستعراض العديد التجارب التي سجلتها الجامعة في مجال الإرشاد الأكاديمي خلال السنوات الماضية.// انتهى //14:21ت م0150