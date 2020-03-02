جدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسبحث معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مع أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إغلاند، على هامش مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني المنعقد يومي 1 و2 مارس 2020، سبل تعزيز التعاون في المجال الإنساني والدفع قدمًا نحو تمتين العلاقات الثنائية القائمة بين الأمانة العامة والمجلس النرويجي للاجئين.كما التقى معاليه بسفير المملكة المغربية في المملكة العربية السعودية المندوب الدائم لدى المنظمة، الدكتور مصطفى المنصوري ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين المنظمة والمملكة المغربية، بالإضافة إلى الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة.من جهة أخرى، أجرى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، السفير طارق بخيت ، ووفد الأمانة العامة المشارك في منتدى الرياض الإنساني، لقاء مع نائب مدير عام المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوربية مايكل كولر.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين إدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ونظيرتها في المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما سبل دعم العمل الإنساني والتنموي في الدول الأعضاء المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.// انتهى //14:21ت م0151