الريث 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسيبدأ فرع خدمات المياه في محافظة الريث التابعة لمنطقة جازان الأحد المقبل , صرف كروت الاستحقاق للمستفيدين المسجلين في مشروع “السقيا” بمركز القهر التابع للمحافظة.ودعا الفرع المستفيدين إلى التوجه لمقر محافظة الريث لاستلام مستحقاتهم مع ضرورة إحضار الوثائق اللازمة المتمثلة في بطاقة الهوية الوطنية (أساس)، صورة من سجل الأسرة ، مشيراً إلى أن طباعة الكروت ستكون مصحوبة بتحديث للبيانات.//انتهى//14:24ت م0155