الأحساء 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأطلقت أمانة الأحساء خدمة «التقارير الإلكترونية» عبر الرسائل النصية (SMS) لتصل إلى هواتف المستفيدين من خدماتها، بهدف اختصار الوقت والجهد ومعرفة ما يتم عبر المنظومة الإلكترونية، بحيث تتضمن التقارير بيانات المعاملات والمخالفات ورخص الأنشطة التجارية والانشائية والصحية.وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن إطلاق هذه الخدمة يأتي من منطلق الإسهام في توفير الوقت والجهد على المستفيدين، تحقيقاً لأهداف وتطلعات القيادة الرشيدة التي تنعكس بصورة إيجابية في الارتقاء بجودة خدمة المستفيدين على حدٍ سواء، وانطلاقاً من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية، المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020 وأولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030 في جانب التطوير الخدمي في القطاع البلدي، لافتاً الانتباه إلى أن الخدمة تراعي معايير الخصوصية والأمان، تعزيزاً وتمكيناُ للقدرات الرقميّة للأمانة بمختلف إجراءاتها.يذكر أن أمانة الأحساء أتاحت مسبقاً تتبّع المعاملة والطلب آلياً عبر رسائل قصيرة وإشعارات نصية تُعلم المستفيد بحالة معاملته وتحركاتها، بالإضافة لجميع الخدمات البلدية المقدمة من الأمانة.// انتهى //14:26ت م0157