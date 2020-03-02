إسلام آباد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأكد وزير الدولة للشؤون البرلمانية الباكستاني علي محمد خان التزام بلاده بمواصلة دعم جهود السلام في أفغانستان.وقال في تصريح صحفي اليوم إن دعم السلام في أفغانستان مسؤولية مشتركة على جميع أصحاب المصلحة، مهنئاً حركة طالبان الأفغانية والقيادة الأفغانية على عزمهما لتحقيق السلام.وأضاف أن باكستان تعد أمنها واستقرارها مرتبط بالسلام في أفغانستان، ولهذا السبب تبذل الحكومة الباكستانية أقصى الجهود لإتمام عملية السلام الأفغانية.وأعرب خان عن أمله في تحقيق السلام والاستقرار بعد الصفقة الأخيرة التي تم التوقيع عليها بين حركة طالبان وواشنطن، مضيفًا أن باكستان لعبت دورًا أخويا وأقنعت حركة طالبان على التفاوض بهذا الشأن.كما حث المجتمع الدولي على لعب دوره الذي يتوجب عليه القيام به في إعادة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم.وذكر أن باكستان استضافت عددًا كبيرًا من اللاجئين الأفغان في ذلك الوقت ودفعت ثمناً باهظًا من حيث الإرهاب وأعباء على اقتصادها.// انتهى //14:34ت م0160