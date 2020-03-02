عام / محافظ هروب يدشن معرض "السلامة أولًا"
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
هروب 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
دشن محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بقاعة الجوري للاحتفالات ، بحضور مدير الإدارة العقيد مبارك القحطاني .
وتجول محافظ هروب في أقسام المعرض الذي تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية على مدى ثلاثة أيام ، مطلعًا على أبرز محتويات المعرض وأهدافه في نشر التوعية بين طلاب وطالبات المدارس ومختلف أفراد المجتمع .
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14:37ت م
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