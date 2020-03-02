هروب 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشن محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بعنوان "السلامة أولًا"، والمعرض المصاحب الذي نظّمته إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بقاعة الجوري للاحتفالات ، بحضور مدير الإدارة العقيد مبارك القحطاني .وتجول محافظ هروب في أقسام المعرض الذي تشارك فيه العديد من الإدارات الحكومية على مدى ثلاثة أيام ، مطلعًا على أبرز محتويات المعرض وأهدافه في نشر التوعية بين طلاب وطالبات المدارس ومختلف أفراد المجتمع .// انتهى //14:37ت م0161