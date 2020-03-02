جيزان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية في معرض " السلامة أولًا " الذي تنظمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة ، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني ، وذلك بمركز الراشد مول بمدينة جيزان .وتعرف زوار ركن تعليم جازان الذي شهد إقبالاً واسعاً في يومه الأول بأكثر من (2000) زائر وزائرة على دور الإدارة في نشر ثقافة السلامة في المدارس كمطلب مهم للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير البيئة المدرسية الآمنة كعنصر مهم في زيادة التحصيل داخل المدارس .واحتوى المعرض العديد من الرسومات الفنية والمجسمات واللوحات المعبرة عن وسائل السلامة واستخداماتها ، إلى جانب توزيع العديد من المطويات التوعوية بأهمية السلامة وعرض أفلام وفيديوهات تعريفية عن طريقة الإخلاء وكيفية استخدام طفايات الحريق ، إضافة إلى شرح عملي للزوار عن وسائل وأدوات السلامة الموجودة في المدارس وكيفية استخدامها.وسيشهد المعرض زيارات ميدانية لطلاب وطالبات مدارس المنطقة للتعرف على محتوياته والاستفادة منها داخل المدارس.// انتهى //14:37ت م0162