ينبع 07رجب 1441هـ الموافق 02مارس 2020م واسدشن مدير الأدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي ، اليوم ، ملتقى مسؤولي الأمن والسلامة ضمن الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي للدفاع المدني ، بحضور مسؤولي الأمن والسلامة بالمنشأة ، وذلك بقاعة رضوى بغرفة ينبع .وأوضح الصاعدي أن الملتقى يأتي انطلاقا من حرص الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع على رفع مستوى الوعي لدى مسؤولي الأمن والسلامة في المنشآت وتعزيزًا للدور التكاملي بين الجهات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص .// انتهى //14:40ت م0163