بيروت 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأكد أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أبو إياد الشعلان على أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون ظروفًا إنسانية صعبة، لافتًا النظر إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها المخيمات الفلسطينية تعكس حالها بشكل مأساوي على أوضاعها العامة.وأشار أبوإياد في تصريح صحفي اليوم إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ حسب آخر إحصائيات وكالة (الأونروا) 447 ألف نسمة ، مقيم منهم 280 ألف نسمة موزعة على 12 مخيمًا فلسطينيًا و 24 تجمعًا على امتداد الساحة اللبنانية.وحول المؤسسات التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قال أبو إياد، أن (الأونروا) هي المؤسسة المعنية الرئيسية بعدد من الملفات على مستوى التربية والبنية التحتية والصحة.// انتهى //15:56ت م0203