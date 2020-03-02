بغداد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.80% , متوقفًا عند 466.51 نقطة.وبحسب المؤشر فقد شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 15 شركة وانخفاض أسهم 4 أخرى, فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 775,127,926 سهمًا, بقيمة 703,125,248 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 510 صفقات, شملت 36 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مدرجة في البورصة.// انتهى //15:57ت م0206