الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.واستعرض بافقيه استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة.وأطلع سموه على عرض تضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة والركائز الأربع التي بنيت عليها الاستراتيجية وهي الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة.وثمن سمو أمير منطقة الرياض خلال اللقاء ما تقوم به الهيئة من جهود لخدمة الوطن والمواطن بما يحقق الأهداف المرجوة.الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تأسست عام 1439هـ , وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء وتهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها.// انتهى //15:58ت م0207