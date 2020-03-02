الطائف 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسانطلقت فعاليات الملتقى العلمي الثالث المقام بجامعة الطائف أمس ، بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور بندر بن معيض البقمي، في القاعة الكبرى بالجامعة.ويهدف الملتقى إلى صقل وتنمية مواهب طلبة جامعة الطائف البحثية في شتى المجالات العلمية، وبث روح الحماس والمنافسة لدى طلبة الجامعة ست مجالات عملية متنوعة.وتشمل مجالات الملتقى العلمي العلوم الأساسية والهندسية، والعلوم الصحية، والخدمة الاجتماعية، والابتكار وريادة الأعمال، العلوم الإنسانية والامن الفكري، والملصقات.وبلغ مجمل المشاركات المقدمة 101 مشاركة من طلبة الجامعة، منها 92 مشاركة لطلبة البكالوريوس، وتسع مشاركات لطلبة الماجستير.// انتهى //15:59ت م0208