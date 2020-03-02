جدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساختتمت شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي ، فعاليات النسخة الثانية لورشة عمل مديري محطات العمليات الأرضية ، بحضور مدير عام الخطوط السعودية المكلف سامي بن علي سندي ، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي المكلف الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي ، و نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" محمد البكري ، ومن شركة مطارات الرياض عبدالله المقري ، وعدد من القيادات التنفيذية ومدراء المحطات الداخلية والخارجية، التي عقدت لمدة يومين في قاعة "السعودية" بجدة.واستهدف اللقاء توفير المعرفة الشاملة للمشاركين لتحقيق التميز التشغيلي ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضى ضيوف "السعودية"، وتعزيز التواصل بين المحطات والادارات المختلفة ، إلى جانب تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها المحطات ومعالجتها من خلال وضع خطط عمل فعالة ، بالإضافة إلى تحفيز منسوبي المحطات وتحقيق التفاعل الايجابي من خلال المشاركة في مثل هذه الفعاليات وورش العمل.وأكد مدير عام الخطوط السعودية في كلمته خلال اللقاء أن الخطوط السعودية تهدف أن تكون أحد الخطوط الرائدة على مستوى العالم ، مشيداً بحجم الأداء التشغيلي لجميع المحطات والفرص الواعدة والتحديات الكبيرة في العام الجاري 2020م ، وتعزيز وتنمية هذا الأداء خلال الأعوام القادمة، مثنياً على العديد من المبادرات الإيجابية في هذا الجانب ، مؤكداً ضرورة متابعة كل متطلبات التشغيل وتنسيق الدعم اللازم لتنفيذها.بعد ذلك قام مدير عام الخطوط السعودية المكلف سامي بن علي سندي ، بتخريج الدفعة الأولى من سفراء السعودية وهي مبادرة جديدة للعمليات الأرضية ، التي تهدف من خلالها إلى تطبيق جميع متطلبات برنامج TOP5 في المطارات الرئيسة وهو البرنامج الذي يهدف لتحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضى ضيوف "السعودية" بما يعكس كرم الضيافة السعودية ، ثم كرّمت المحطات المتميزة للعام ٢٠١٩م ، والمتحدثين الضيوف ، وعدد من التنفيذيين الذين كان لهم دور كبير في دعم العمليات الأرضية خلال العام المنصرم.واختتمت ورش العمل في اليوم الثاني بجلسة موسعة ضمت فرق العمل كافة لمناقشة وتنسيق إطلاق خطط عمل مشتركة بين مختلف الإدارات والمحطات لتنفيذها خلال هذا العام ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لتنمية وتطوير العمليات التشغيلية.// انتهى //16:00ت م0209