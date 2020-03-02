بريدة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة, اليوم, جلسة المجلس الثانية من الدورة الأولى للعام المالي 1441 / 1442هـ, وذلك في قاعة اجتماعات مجلس المنطقة بمقر ديوان إمارة المنطقة في مدينة بريدة.وبدأ المجلس بكلمة افتتاحية لسمو رئيس المجلس استهلها بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى على ما انعم به على هذه البلاد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تحظى به المنطقة من تطور في شتى المجالات، مرحباً سموه بأمين عام مجلس فتيات المنطقة منال بنت عبدالعزيز المهنا وعضو مجلس فتيات المنطقة عتاب بنت زايد المطيري.وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أنه جرئ مناقشة تقريراً عن مجلس فتيات منطقة القصيم ، ثم استكمل المجلس استعراض المشاريع والبرامج والمبادرات المعتمدة لعدد من القطاعات الحكومية بالمنطقة ومنها (أمانة المنطقة ، خدمات المياه ، إدارة كهرباء القصيم ، فرع وزارة السياحة ، فرع وزارة الرياضة).وأشار إلى أن المجلس استعرض تقريراً من أمين عام لجنة تنمية الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف بن عبدالله العريني عن الفرص الاستثمارية بمنطقة القصيم ، كم ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي يبذلها مجلس فتيات القصيم وإنجازاته ونشاطاته التي تُعد مفخرة للمنطقة والوطن, مؤكداً سموه أهمية مواصلة مثل هذه الأعمال المباركة الخادمة للمرأة بالمنطقة وفي المجالات كافة.وأشاد سموه بمشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشتملة على واحة مدينة بريدة بتكلفة 77 مليون ريال, وغابة عنيزة وغيرها من المشاريع الخادمة للمياه والبيئة والزراعة بشكل عام, منوهاً بالجهود المبذولة في خدمة المنطقة وأبناءها عبر مثل تلك المشاريع التنموية, مقدماً شكره لأعضاء المجلس على مداخلاتهم ومقترحاتهم , متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.// انتهى //16:00ت م0210