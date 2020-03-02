الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة اليوم معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر , وذلك بمقر وزارة النقل بالرياض.وجرى خلال اللقاء الموضوعات المشتركة، المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة على الطرقات التابعة لها التي تخدم أهالي منطقة المدينة المنورة، وعن أبرز احتياجاتها إضافة إلى استعراض أهم المشاريع المبرمة التي تخدم المنطقة ومستجداتها، ومبادرات الوزارة على الطرقات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة والحركة خارج محافظات المنطقة.كما بحث الجانبان أهم ما يتعلق بمستقبل النقل في المنطقة والسبل الكفيلة لتطوير بعض الطرقات وتحسينها، بما يضمن إنجاز مشروعات الطرق في المنطقة على أكمل وجه وبأعلى المواصفات الفنية ووفق الجداول الزمنية المقررة لمراحل التنفيذ وصولًا لإتمام المشروع واستلامه.وأكد معالي وزير النقل حرص الوزارة على تلبية احتياجات كافة طرقات مناطق المملكة وفقًا للخطة التشغيلية التي اعتمدتها وزارة النقل، وحرصًا على تحقيقرؤية المملكة 2030م.حضر اللقاء الوكيل المساعد لإمارة المدينة المنورة للشؤون التنموية المهندس ماجد الحربي، ومدير عام فرع الوزارة بالمدينة المنورة المهندس صابر الحربي.// انتهى //16:07ت م0211