سكاكا في 07 رجب 1441 ه الموافق 02 مارس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس المرصد الحضري بمكتب سموه بالإمارة اليوم أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان وأعضاء المرصد الحضري في دورته الثانية.وشاهد سمو أمير الجوف خلال الاستقبال عرضا عن دور المرصد والذي يعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية واستخدامها في إعداد سياسات التنمية الحضرية ، والعمل على تنميتها بناء على بيانات دقيقة تعكس خصوصية المجتمع المحلي ، والتي تهدف الى استخدام المؤشرات في اتخاذ القرارات وخلق نظم مراقبة مستدامة وتعزيز القدرة المحلية وتسهيل تجميع البيانات على مستوى المدينة ومساعدة المسؤولين في توضيح التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والسكانية والبيئية داخل المدينة.وبارك سموه انطلاق المرحلة الثانية معلنا بدء أعمال المسح الاجتماعي الاقتصادي بالتنسيق مع شركاء التنمية لرصد المؤشرات الحضرية.حضر الاستقبال مستشار سمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني.// انتهى //16:10ت م0213