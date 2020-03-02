الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأطلق معهد الملك سلمان لريادة الأعمال بالشراكة مع وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات بالمدينة الجامعية للطالبات بجامعة الملك سعود أمس، حملة "اصنعي وظيفتك" للسنة السابعة على التوالي، بحضور وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الأستاذ الدكتور يوسف عسيري نيابة عن معالي مدير جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران العمر،ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الاستاذة الدكتورة غادة بن سيف ،حيث سيستمر المعرض لمدة 5 أيام متتالية.وتهدف "اصنعي وظيفتك" إلى نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بين الطالبات والتشجيعها، وتعريف طالبات الجامعة بأهمية الإبداع والابتكار وكذلك التعريف بالملكية الفكرية بواسطة عدد من الأنشطة وإلقاء المحاضرات وعقد ورش العمل وتقديم الاستشارات، كما تهدف الى تحويل تفكير الطالبات من البحث عن وظيفة إلى توظيف المعارف والمهارات التي تلقوها أثناء دراستهم في إنشاء مشاريع ريادية هادفه.ويصاحب المعرض عدد من الجلسات الاستشارية والمحاضرات الحوارية وورش العمل ولقاء مع رائدات الأعمال لنشر الوعي لدى الطالبات بالإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتعددت عنوانيها ومنها ( قصص نجاح وتحديات رائدات الأعمال ، خدمات تسعة أعشار ومنصة بحر، مهنتي بحرفتي، دعم وتمويل المشاريع، من فكرة إلى مشروع، دعم وتمويل المشاريع).// انتهى //16:11ت م0215