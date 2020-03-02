عمّان 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى العاهل الأردني عبدالله الثاني، اليوم ملك النرويج هارالد الخامس، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها، فضلاً عن الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.// انتهى //16:14ت م0216