عام / البرتغال تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
مدريد 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
أعلنت البرتغال اليوم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو إن الحالة تتعلق بطبيب / 60 عامًا/ من مدينة بورتو بشمال البلاد، مرجحة أن يكون أصيب بالفيروس أثناء إقامته بشمال إيطاليا، مضيفة أنه تم نقله للمستشفى منذ مساء أمس الأحد وحالته مستقرة.
وأضافت تيميدو أن هناك رجلًا ثانيًا /33 عامًا/ يشتبه في إصابته بالفيروس، وسيخضع لمزيد من الفحص قبل تأكيد إصابته.
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16:44ت م
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