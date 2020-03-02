تبوك 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستميز معرض الدفاع المدني المقام بمنطقة تبوك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2020 تحت شعار " السلامة أولاً "، بعرض عدة فرضيات توعوية وتثقيفية استهدفت النشء إلى جانب أسرهم، لبعض الحوادث البسيطة التي يتكرر وقوعها ، من بينها حوادث اغلاق الأبواب بالمنازل أو المدارس أو المباني العامة والتجارية، واحتجاز الأشخاص في الأماكن التي تؤدي إليها، بالإضافة إلى الحوادث المدرسية التي قد تنتج عن الاحتباس داخل المركبات لاسيما الباصات المدرسية.وتفاعل الأطفال وأسرهم مع الأركان المشاركة في مقر المعرض المقام في بارك مول والمسرح المفتوح الذي أقيمت عليه العديد من المحاضرات والندوات، وتقام طوال أيام المعرض من بعد صلاة العصر إلى ماقبل صلاة العشاء، إضافة إلى المسابقات التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع وتهم كافة أطيافه لاسيما صغار السن منه الذين هم عماده وتقام يوميا من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة العاشرة مساء.وحثّ الدفاع المدني الزوار من خلال رسائله التوعوية إلى المبادرة بالاتصال بالدفاع المدني عند مواجهة الكوارث .وتناولت المحاضرة الأولى تحذير المتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية الخروج إلى المناطق البرية وقت الأمطار، وسلك طرقها أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات، ودعتهم إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب وقت هطول المطر والثلوج وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها او الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها، كما حثت المحاضرة التي القها النقيب سالم البلوي احد منسوبي الدفاع المدني بتبوك الزوار بالالتزام بشروط السلامة في أماكنهم وأماكن تنزههم ومنها الحذر من الاقتراب من الأودية أثناء هطول الأمطار وعدم إقامة المخيمات بها والابتعاد عن السباحة في الأودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعيق الحركة ويمسك بالأرجل حتى لمن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الاقدام في أماكن لايعرف عمق المياه فيها وتكثر الانزلاقات في بداية المطر على الطريق، كما بينت المحاضرة الثانية في يوم المعرض الأول طرق الوقاية من الأمراض المعدية التي قدمها مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية ألقاها الدكتور طارق شقران.// انتهى //17:08ت م0243