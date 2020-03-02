الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأطلق مجلس شؤون الأسرة أمس ، " اللجنة الاستشارية للطفولة "، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري وأولياء الأمور وأعضاء اللجنة من الأطفال واليافعين( الذين تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 17 سنة من البنات والبنين) يمثلون الطفل في المملكة والتعبير وإبداء الرأي في قضايا الطفولة، ومناقشة الاحتياجات، وضمان مشاركة الطفل والاستماع إليه والتعبير عن آرائه , حيث تعد أول لجنة استشارية للطفولة في المملكة العربية السعودية , وتأتي تحقيقاً لرؤية ورسالة المجلس في دعم ورعاية قضايا الطفولة بالمملكة .وتعمل اللجنة على تحقيق عدة أهداف تتمثل في؛ التوعية بحقوق الطفل على الصعيد المحلي , وتعزيز مشاركة الأطفال للتعبير بصوتهم عن القضايا التي تمسهم على مستوى الصعيدين الداخلي والخارجي، وإبداء الرأي حيال قضايا الطفولة الاستراتيجية والحلول الممكنة من خلال مجلس شؤون الأسرة، وإكساب الأطفال مهارات الحوار والاتصال الفعّال وتقبل الرأي الأخر، وتعريفهم بحقوقهم وكيفية التعبير عنها ونشرها , إضافة إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الوطنية والدولية .وتتكون اللجنة من 18 عضواً من الأطفال من مختلف فئات المجتمع، ويعملون على تحديد المواضيع والقضايا المهمة والهادفة التي بحاجة للمناقشة وإبداء المقترحات لعرضها على مجلس شؤون الأسرة من خلال لجنة الطفولة , وقد تم تقديم ورشة عمل للأطفال حول الأنظمة والاتفاقيات الخاصة بالطفل بالتعاون مع اليونيسف , وكذلك ورشة عمل عن الحوار والاتصال بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني , وقابل الأطفال أعضاء اللجنة مجموعة من الوزراء والقياديين مثل معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي الراجحي ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة .وبهذه المناسبة أوضحت الأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري أن هذه اللجنة تأتي ضمن المستهدفات التي تعمل عليها لجنة الطفولة بالمجلس لإشراك الطفل في البرامج والمبادرات التي تعمل عليها اللجنة بما يحقق الأهداف والطموحات التي ترتكز عليها رؤية المملكة الطموحة 2030 في برامجها المتعلقة بتنمية الشباب، حيث جاءت فكرة اللجنة الاستشارية للطفولة لإتاحة فرصة تعزيز مشاركة الأطفال واليافعين في تلمس احتياجات الطفولة، والإسهام في رسم السياسات وصنع القرارات في هذا السن المبكر , بما يمكّنهم من قيادة التغير والتخطيط للمستقبل.وقدمت التويجري شكرها وتقديرها لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية على تعاونهم مع المجلس خلال الفترة الماضية , أثناء عملية الاختيار والترشيح , متمنيةً أن تحقق هذه اللجنة الأهداف والطموحات في رعاية قضايا الطفولة في المملكة .// انتهى //17:12ت م0244