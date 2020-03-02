موسكو 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية موسكو.وأوضحت أن صاحب الحالة هو شاب روسي كان قد أُصِيْبَ بالعدوى أثناء عطلة في إيطاليا في فبراير الماضي وذلك قبل أن يعود إلى موسكو.وذكرت السلطات، أن الرجل يعيش في محيط موسكو وكان قد أخطر عن حالته قبل بضعة أيام في أحد المستشفيات، ونوهت إلى أن الأعراض الظاهرة عليه طفيفة وأنه متواجد حالياً في العزل الطبي في المستشفى.// انتهى //17:14ت م0247