أبها 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنفذت جامعة الملك خالد ممثلة في شطر الطالبات بكلية المجتمع بخميس مشيط، بالتعاون مع وكالة عمادة شؤون الطلاب لشؤون الطالبات، حملة للذوق العام بعنوان "أسمو بأخلاقي وأحافظ على الذوق العام"، وذلك لمدة خمسة أيام.وخلال إطلاق الحملة قدمت مساعدة عميد الكلية الدكتورة أمل حسين آل مشيط نبذة تعريفية عن موضوع الحملة، تناولت خلالها التعريف بماهية الذوق العام وأساليبه، وأهمية الالتزام به ومدى تأثيره على المجتمع والجامعة، مشيرة إلى أنه شارك في الحملة جميع أقسام ووحدات الكلية لتشجيع الطالبات على احترام مظاهر الذوق العام والالتزام بها.وشهدت الحملة حضور عدد كبير من طالبات مختلف الأقسام، وطالبات ذوي الإعاقة (الصم والبكم)، ومدربات الحركة، بالإضافة إلى مشاركة طالبات نادى نمارق، ولجنة الشؤون الطلابية، ووحدة التوجيه والإرشاد بالكلية.يذكر أن الحملة ضمت معرضًا مصاحبًا يتضمن صورًا توجيهية ومطويات لتحفيز الطالبات على الحفاظ على الذوق العام.// انتهى //17:15ت م0248