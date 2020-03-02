عام / سفير المملكة لدى جيبوتي يستقبل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
جيبوتي 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين، عبدالعزيز بن عبدالله المطر أمس بمطار جيبوتي، وفد مركز_الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي وصل على متن طائرة إغاثية سيرت لمساعدة المتضررين جراء الأمطار التي اجتاحت جمهورية جيبوتي مؤخراً.
وتضمنت المساعدات 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية التي سيتم توزيعها على المناطق المتضررة في جيبوتي.
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18:45ت م
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