عام / سفير المملكة لدى جيبوتي يستقبل وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
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جيبوتي 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين، عبدالعزيز بن عبدالله المطر أمس بمطار ‫جيبوتي،‬ وفد مركز_الملك سلمان للإغاثة‬ والأعمال الإنسانية الذي وصل على متن طائرة إغاثية سيرت لمساعدة المتضررين جراء الأمطار التي اجتاحت جمهورية جيبوتي‬ مؤخراً.
وتضمنت المساعدات 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية التي سيتم توزيعها على المناطق المتضررة في جيبوتي.
// انتهى //
18:45ت م
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