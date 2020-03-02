جيبوتي 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين، عبدالعزيز بن عبدالله المطر أمس بمطار ‫جيبوتي،‬ وفد مركز_الملك سلمان للإغاثة‬ والأعمال الإنسانية الذي وصل على متن طائرة إغاثية سيرت لمساعدة المتضررين جراء الأمطار التي اجتاحت جمهورية جيبوتي‬ مؤخراً.وتضمنت المساعدات 100 طن من الاحتياجات الإنسانية الضرورية التي سيتم توزيعها على المناطق المتضررة في جيبوتي.// انتهى //18:45ت م0265