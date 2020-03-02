تونس 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد بالعاصمة التونسية اليوم، بوزير الداخلية الفلسطيني محمّد اشتية يرافقه وفد رفيع المستوى.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي ذكر خلال اللقاء بالمواقف المبدئية الثابتة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكد الطرفان خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها خاصّة في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية.// انتهى //18:58ت م0266