القاهرة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسثمن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الموقف العربي الموحد عالياً الذي أكد على عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية للسلام أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على التمسك برؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.كما ثمن السفير اللوح في كلمته أمام أعمال الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالتأكيد على الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة "عاصمة دولة فلسطين" وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على جميع أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي، والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار الشقيقة، منوها بالقرار الوزاري الذي أكد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية، في مواجهة هذه الخطة وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وحذر السفير اللوح، بشدة من مغبة إقدام حكومة اليمين في اسرائيل بتنفيذ بنود الخطة الأمريكية للسلام بالقوة والقيام بضم الضفة الغربية أو أجزاء في الضفة الغربية لدولة إسرائيل والتي شرعت في تطبيقها على أرض الواقع من خلال مصادرتها المزيد من الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية وتسمية المستوطنات القائمة، محملا الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية معا مسؤولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصرف أحادي الجانب والمخالف للاتفاقيات الدولية.كما طالب المجتمع الدولي بجميع دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن بصفته أعلى سلطة دولية بتحمل مسؤولياته والتدخل لإنقاذ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين، منوهاً بوجود توافق تام بشأن مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين من جانب المندوبين الدائمين والتي سيتم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل.// انتهى //19:01ت م0269