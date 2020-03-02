الرياض 7 رجب 1441 الموافق 2 مارس 2020 واس‏افتتحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اليوم "البرنامج التأهيلي لطلبة الامتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية" والذي تنظمه وكالة الشؤون التعليمية بالجامعة بهدف تعزيز المهارات المعرفية والسلوكية والمهنية، وتمكين المستفيدين من تطبيق المهارات على اختلاف أنواعها، وتوجيههم إلى متطلبات سوق العمل.افتتح الحفل بعرض مرئي للتعريف بالكليات الصحية، تلا ذلك ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى كلمة أكدت خلالها على دور جامعة الأميرة نورة في تجويد مخرجاتها الأكاديمية من خلال بناء منظومة أكاديمية تدريبية شاملة، بالتكامل مع جهات التدريب المختلفة باعتبارهم محورا أساسيا للتجويد المستمر للعملية التعليمة.كما بينت معاليها بأن هذا الملتقى يشمل رحلة عمل لتأهيل الطلاب من بداية دخولهم للمستشفى ولغاية حصولهم على الرخصة المهنية لمزاولة المهنة بأعلى معايير الجودة والإتقان.واختتمت معاليها حديثها بكلمة وجهتها لطلاب الامتياز وحديثي التخرج" أنتم تمثلون مهنة إنسانية ورسالة سامية، تذكروا أن بين أيديكم حلم الوطن وداخلكم عزم الشباب وخلفكم دعم القيادة والطريق بإذن الله ممهد أمامكم للنجاح والعلو بهذا الوطن".وعلى هامش حفل الافتتاح تم إبرام اتفاقية تعاونية تجمع الجامعة مع برنامج مستشفى قوى الأمن، حيث مثل الجامعة في توقيعها للاتفاقية معالي مديرة الجامعة، فيما مثل برنامج مستشفى قوى الأمن مدير عام البرنامج العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود.وهدفت هذه الاتفاقية إلى تطوير سبل التعاون بين الطرفين في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية المشتركة والإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي ومتطلبات التنمية بالمملكة، وذلك لخدمة المجتمع في قطاع الصحة وفق أرقى المعايير وبناء شراكة علمية وبحثية بين الطرفين.كما وقعت الجامعة على مذكرة تفاهم للتعاون مع كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران وذلك بهدف إقامة تعاون مؤسسي إيجابي لتبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين والاستفادة من إمكانياتهما المشتركة في سبيل رفع مستوى الخدمات المقدمة بما يخدم العملية التعليمية ودعم التنمية الوطنية وخدمة غاياتها، وتأصيل مفهوم الشراكة المجتمعية.ومثل الجامعة في توقيعها لمذكرة التفاهم وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، فيما مثل كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني.يذكر أن البرنامج التأهيلي لطلبة الامتياز وحديثي التخرج في الكليات الصحية يصاحبه أكثر من 50 ورشة عمل على مدار أربعة أيام، ومعرض يشارك به عدد من المنشآت الصحية المحلية والعالمية.//انتهى//19:02ت م0270