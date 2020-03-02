الدوادمي 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم، وكيل المحافظة الجديد سعود بن محمد التميمي.ورحب السديري في بداية اللقاء بالتميمي، مقدماً له التهنئة لثقة سمو أمير منطقة الرياض ونائبه في تكليفه ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهام عمله.من جانبه رفع وكيل المحافظة التميمي شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه على هذه الثقة الغالية، سائلاً الله تعالى أن يوفقه في عمله الجديد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في تحقيق كل ما يُسهم ويخدم أبناء وأهالي محافظة الدوادمي والمراكز التابعة.// انتهى //19:04ت م0271