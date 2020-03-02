البكيرية 7 رجب 1441 هـ الموافق 2 مارس 2020 م واسدشن محافظ البكيرية بالإنابة محمد العريفي أمس، الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية لقادة الوحدات الكشفية والمقامة بمركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة والذي يستمر ستة أيام لـ 34 دارساً من مختلف مناطق المملكة بحضور مدير التعليم الدكتور خالد الراجح ومشرف عام النشاط الكشفي بوزارة التعليم الأستاذ نوح الغانمي والقيادات التعليمية.حيث أطلع العريفي والحضور على المعسكر الكشفي و البرنامج المعده التي تعنى بالمتدربين في الجانب الفني كالخطط وتنمية الموارد والمجتمع والعلاقات العامة وكيفية الاستفادة منها في جميع المراحل الكشفية والتي يتم فيها التطبيق العملي من خلال الورش المعدة لذلك.وأوضح المشرف العام للنشاط الكشفي بوزارة التعليم نوح بن علي الغانمي، أن إقامة الفعاليات الكشفية تأتي وفق سياسة تنمية القيادات والتي تحرص وزارة التعليم على القيام برسالتها التربوية بإيجاد قيادات تستطيع القيام بمهامها الكشفية والتطوعية بفاعلية كبيرة، لتكون موارد قيادية متميزة كماً وكيفاً، والتعامل معها في إطار رؤية متكاملة .// انتهى //19:06ت م0273