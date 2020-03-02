مكة المكرمة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة المشاريع برعاية إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة الحج المركزية اليوم, اجتماعاتٍ دورية لمناقشة مشاريع البُنى التحتية في المشاعر المقدسة، وذلك بالمركز الحضري بحي العكيشية بمكة المكرمة.وشهدت الاجتماعات التنسيقية مناقشة التحديات التي تحول دون تنفيذ مشاريع البُنى التحتية وإيجاد الحلول المُثلى لتنفيذ شبكات الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار والسيول وتنفيذ الأنفاق والجسور في مكة المكرمة إلى جانب بحث الحلول الشاملة التي من شأنها النهوض بواقع البنية التحتية.وجرى عرض تجارب وأساليب عالمية متعددة في مجال تخطيط المدن وتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات المعتمدة.واختتم المشاركون لقاءاتهم بوضع عددٍ من التوصيات ورفعها للجنة الحج المركزية لاعتمادها.// انتهى //19:07ت م0274