عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسنظمت وزارة التجارة والمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، اليوم ، ورشة عمل بعنوان “السلطة الادارية وتفويض الصلاحيات”، بحضور وذلك في مقر ديوان المديرية العامة للشئون الصحية بعرعر.وشارك بالورشة -التي حضرها عدد من مدراء ورؤساء الأقسام في الجهات المشاركة (وزارة التجارة ، وزارة الصحة، وزارة النقل ، وزارة الشئون البلدية والقروية) بالمنطقة - كل من المدير العام لهيئة الرقابة محمد بن عبدالله السحيمي ، ومدير ادارة المؤتمرات والندوات بمكافحة الفساد محمد بن منصور بن لؤي .وتأتي هذه الورشة ضمن مبادرة ووطننا أمانة نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة وتوعية المسؤولين حول الممارسات التي تنطوي على شبهة الفساد والتوسع في تفويض الصلاحيات، حيث تعد مكافحة الفساد من المرتكزات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) .وفي الختام قدم مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز درع تذكاريا للمديرية العامة للشئون الصحية لتعاونها واستضافتها الورشة.// انتهى //19:07ت م0275