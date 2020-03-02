الخرطوم 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني اليوم، بممثل البنك الدولي في السودان آستا براسايت.وجرى خلال اللقاء بحث التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان، إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص وتمويل قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية وذلك بهدف زيادة الانتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية ، فضلاً عن تمويل مشاريع مختلفة وإعادة التأهيل والتحديث وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص.// انتهى //19:08ت م0276