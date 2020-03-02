لندن 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسلقي اليوم ثلاثة عناصر من الفصائل الموالية لتركيا مصرعهم وجُرح آخران أثناء اشتباكات عنيفة مع القوات الكردية بريف حلب الشمال.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات وقعت على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، وتزامنت مع قصف واستهدافات متبادلة.وكان المرصد السوري رصد نهاية الشهر الماضي، قصفًا مدفعيًا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط بلدة تل رفعت ودير جمال وكفرنايا في مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام ويوجد فيها أيضا قاعدة روسية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.// انتهى //19:12ت م0278