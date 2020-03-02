مكة المكرمة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسدشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، اليوم, حملة "قطرة من دمك حياة لغيرك"، التي نظمتها كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجامعة بالتعاون مع بنك الدم المركزي بصحة مكة المكرمة، بحضور عميد الكلية الدكتور محمد الكربي وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة, وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية.وأوضح الدكتور الكربي أن هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات الكلية للشراكة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية، من خلال تزويدها بوحدة بنك دم متنقلة تحتوي على ٦ سرر لسحب الدم بغرض التبرع، ومزودة بوحدة للكشف على المتبرعين، وكافة التجهيزات اللازمة لحفظ الدم.ودعا عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية جميع الطلاب والمنسوبين للمشاركة في هذه الحملة، التي تهدف لتعزيز ثقافة التبرع بالدم، وزيادة اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن، مشيداً بدعم واهتمام معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بكافة أنشطة وبرامج الكلية.يذكر أن للتبرع بالدم فوائد صحية كتنشيط نخاع العظم والدورة الدموية، وعلاج بعض الحالات المرضية، والحفاظ على صحة القلب، وتحسين الصحة النفسية، بالإضافة للتأكد من سلامة الدم من خلال فحصه.// انتهى //19:15ت م0280