الرياض 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واستعد جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض، وجهة أصحاب الإعاقة البصرية في المنطقة ، وبيئة متكاملة في توفير الخدمات والبرامج والأنشطة، التي تلبي احتياجاتهم وتشبع اهتماماتهم.وقد أقامت الجمعية بالرابع من يناير 2020، فعالية تثقيفية ترفيهية للتعريف بلغة "برايل" وهو نظام كتابة أبجدي بنقاط بارزة على الورق، تمكن أصحاب الإعاقة البصرية من القراءة والكتابة عن طريق اللمس، وهي الطريقة المعتمدة عالمياً بينهم، بحضور مديرها ورئيس مجلس إدارتها، وعدد من المستفيدين والمهتمين.وفي 14 من يناير، من منطلق الرعاية الصحية والعلاجية والوقائية، وبالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني، شارك فريق طبي متخصص، بمبادرة تطوعية، تهتم بإعداد برامج وخطط علاجية خاصة للمكفوفين، ومتابعة حالاتهم الصحية، إضافة إلى التوعية والتثقيف في مجال صحة الأسنان.وعن المشاركة المجتمعية، وتعزيز جانب التكامل في المجتمع، كرم فريق "طير عاليا" التطوعي في 18 من يناير، جمعية "كفيف" في حفله السنوي الأول لعام 2020، المقام بالجامعة العربية المفتوحة، بمناسبة مشاركة "كفيف" مع فريق "طير عاليا" بزيارة حيث زار عدد من مكفوفين مزارع إحدى الشركات السعودية، كما لاقى الركن التعريفي لجمعية "كفيف" المشارك حضوراً ودعماً من مختلف المشاركين والزائرين.ووقعت الجمعية في الخامس من شهرها فبراير 2020، اتفاقية مع إحدى الشركات التي تقدم الخدمات الصحية لتقديم الخدمات الطبية المنزلية والاستشارات الطبية للمكفوفين عبر تطبيق الشركة.وفي مجال توظيف الذكاء التقني لخدمة أصحاب الإعاقة البصرية، شاركت كفيف بجناحها في معرض سايت مي الشرق الأوسط لتقنيات المعاقين بصريا بنسخته الرابعة في مركز إكسبو الشارقة، بتنظيم من جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، الذي أقيم في 11 فبراير لمدة ثلاثة أيام، وتهدف المشاركة إلى استقطاب التقنية التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في حياة المكفوفين بالمملكة، وركز الجناح على التعريف بكفيف، فضلاً عن عرض ملف يضم إنجازات الجمعية لعام 2019 حاملاً لغة الأرقام.// انتهى//19:26ت م0281