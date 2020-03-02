عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسزار معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالسلام السليمان , اليوم ، النادي ‏الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية .وكان في استقباله رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق ، حيث قدم شرحا عن أنشطة النادي المختلفة وإصداراته المتنوعة .وأطلع معالي الشيخ عبدالسلام السليمان على مرافق النادي وما يحتويه من أقسام وإمكانات وتجهيزات كالمسرح وقاعات التدريب ومكتبة الدكتور عبدالعزيز السبيل ومكتبة هناء المغربي للطفل ، وقاعة التدريب، ورواق زبيدة ورواق التابلاين .وفي ختام الزيارة قدم المطلق إهداءات لمعالي الشيخ السليمان ، تمثلت في مجموعة من إصدارات النادي.// انتهى //19:24ت م0282