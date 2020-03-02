ثقافي / الشيخ السليمان يزور أدبي الحدود الشمالية
الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس
عرعر 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس
زار معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالسلام السليمان , اليوم ، النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية .
وكان في استقباله رئيس النادي الأدبي بالحدود الشمالية ماجد بن صلال المطلق ، حيث قدم شرحا عن أنشطة النادي المختلفة وإصداراته المتنوعة .
وأطلع معالي الشيخ عبدالسلام السليمان على مرافق النادي وما يحتويه من أقسام وإمكانات وتجهيزات كالمسرح وقاعات التدريب ومكتبة الدكتور عبدالعزيز السبيل ومكتبة هناء المغربي للطفل ، وقاعة التدريب، ورواق زبيدة ورواق التابلاين .
وفي ختام الزيارة قدم المطلق إهداءات لمعالي الشيخ السليمان ، تمثلت في مجموعة من إصدارات النادي.
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19:24ت م
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