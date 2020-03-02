تونس 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الذي يزور تونس حالياً.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس التونسي أكّد على متانة العلاقات بين تونس والمملكة الأردنية الهاشمية، مشدّدا على أهمية تحقيق التكامل بين الجانبين في عديد المجالات خاصّة مع توفر الخبرات البشرية والإمكانيات اللازمة لذلك.وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي حمل رئيس مجلس النواب الأردني دعوة للملك عبد الله الثاني بن الحسين لزيارة تونس من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، مؤكدا على دور البرلمانات في تحقيق تطلّعات شعوب المنطقة من خلال تذليل الصعوبات التي تقف حائلا دون تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود.من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب الأردني على الانسجام في المواقف السياسية بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية الكبرى وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، مع ضرورة تفعيل اللجان البرلمانية لخدمة أهداف الشعبين الشقيقين خاصّة في مجال الشباب وكذلك تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائي بما يعود بالفائدة على القطاعين العام والخاص في البلدين.// انتهى //19:28ت م0283